Radu in uscita dall’Inter, la Cremonese attende ma c’è un altro club – CdS

Radu è in uscita dall’Inter, e non poteva essere altrimenti dopo quanto avvenuto lo scorso 27 aprile a Bologna. Il Corriere dello Sport parla di Cremonese avanti ma con un altro club di Serie A che lo vuole.

PRONTO ALLA CESSIONE – C’è anche Ionut Andrei Radu fra i giocatori che l’Inter proverà a piazzare in questo mercato. Il portiere rumeno, con l’arrivo di André Onana e i rinnovi (solo da ufficializzare) di Alex Cordaz e Samir Handanovic, altrà altrove presumibilmente in prestito. Di questo ne ha parlato anche Oscar Damiani jr, che cura gli interessi di Radu (vedi articolo). Secondo il Corriere dello Sport è la Cremonese, al ritorno in Serie A dopo ventisei anni, ad aver avanzato una proposta. I grigiorossi aspettano una risposta, ma su Radu c’è anche l’Empoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Massimo Splendore, Eleonora Trotta



