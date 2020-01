Radu subito scalzato da Perin al Genoa! Torna all’Inter? – Sky

Condividi questo articolo

Radu può già essere scalzato da Perin, nuovo acquisto del Genoa a gennaio. Il portiere romeno, secondo quanto riferito da “Sky Sport”, è in attesa di sviluppi sul futuro: potrebbe anche tornare all’Inter

A RISCHIO – Ionut Andrei Radu perde i gradi di primo portiere al Genoa? Questa l’indicazione giunta alla redazione di “Sky Sport”. Mattia Perin potrebbe addirittura scendere in campo domani contro il Sassuolo, con il romeno subito confinato in panchina. A questo punto il futuro del giocatore è incerto, con l’opzione ritorno all’Inter da prendere in considerazione. Magari non per restare ma venendo girato da un’altra parte per ritrovare la titolarità.