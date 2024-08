Radu-Sassuolo, l’Inter ha fatto il suo: ora si attende una sponda dal calciatore – Sky

Ionut Radu potrebbe approdare al Sassuolo in questa finestra estiva di calciomercato: l’Inter, che ha trovato l’accordo con gli emiliano-romagnoli è in attesa dell’assenso del calciatore al trasferimento.

LA SITUAZIONE – Per il passaggio di Ionut Radu dall’Inter al Sassuolo è quasi tutto fatto. Alla conclusione dell’affare manca soltanto l’assenso del calciatore rumeno al passaggio agli emiliani, squadra con cui i nerazzurri hanno già trovato una base di accordo per definire l’affare. A tenere in sospeso la situazione è l’ex Genoa, il quale preferirebbe trasferirsi alla Sampdoria in questa finestra di mercato.

Radu tra Sassuolo e Sampdoria: strada tracciata per il portiere dell’Inter!

UNA CONVINZIONE – A prescindere da come si concluderà la trattativa, quel che è certo è che l’Inter non punterà sul portiere nella prossima stagione. L’auspicio per i nerazzurri è di poter definire al più presto tale situazione, consci di come la composizione della suo reparto sia già ben definita per il futuro: Yann Sommer-Josep Martinez-Raffaele Di Gennaro.

LA SPERANZA – Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Inter aspetta solo il via libera di Radu per poter ritenere conclusa in maniera positiva la trattativa con il Sassuolo. Come riferito dalla redazione in giornata, il futuro del calciatore rumeno è già tracciato: non resta che vedere in che modalità verrà a estrinsecarsi.