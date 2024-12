Radu saluterà l’Inter a gennaio. La Serie B nel suo destino!

Ionut Radu, portiere dell’Inter, si è convinto a trasferirsi nella sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Barzaghi di Sportmediaset, il rumeno andrà in una squadra che milita in Serie B.

LA NOTIZIA – Ionut Radu si sarebbe deciso a trovare una nuova squadra, dopo i vari rifiuti opposti in estate alle squadre che avevano trovato un accordo con l’Inter. In particolare, il club scelto dal calciatore del club nerazzurro sarebbe il Palermo, attualmente ottava nella classifica della Serie B. I rosanero sono pienamente in corsa per l’accesso ai playoff, trovandosi a soli 3 punti dalla Cremonese quarta in classifica. Ecco che, per il classe 1997, accettare la sfida potrebbe rappresentare l’impulso per dare una svolta alla propria carriera.