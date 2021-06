Radu rinnova con la Lazio, i motivi del no all’Inter – Sky

Stefan Radu, dopo un lungo corteggiamento dell’Inter, ha deciso di rinnovare il suo legame con la Lazio. L’attaccamento alla maglia e alla città di Roma dietro la scelta del difensore rumeno.

E’ sfumato oggi un primo obiettivo di mercato dell’Inter che nei giorni scorsi sembrava essere vicinissimo a concretizzarsi. Stefan Radu, dopo un lungo corteggiamento dei nerazzurri dove avrebbe ritrovato Simone Inzaghi, ha alla fine deciso di rinnovare il suo contratto con la Lazio (leggi qui). Secondo “Sky Sport” il giocatore, che avrebbe comunque gradito e ringraziato Simone Inzaghi e l’Inter per l’interessamento, alla fine avrebbe scelto di accettare la proposta della Lazio in virtù del suo grande attaccamento alla maglia (è il giocatore con più presenze nella storia dei biancocelesti) e del suo legame con la città di Roma. Inzaghi, che contava sul suo fedelissimo rumeno come rinforzo e primo ricambio in difesa per Alessandro Bastoni, dovrà cercare qualche altro obiettivo.