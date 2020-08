Radu può anche non restare: Inter valuta un altro vice-Handanovic – SI

Ionut Andrei Radu

Radu è rientrato all’Inter per fare il dodicesimo, ma la sua posizione è già in bilico. Il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato” riapre un altro scenario alle spalle di Handanovic

NUOVO DODICESIMO – Non solo Sandro Tonali in entrata (vedi aggiornamenti), Alfredo Pedullà annuncia anche una possibile partenza: «In casa Inter verrà valutata posizione di Andrei Radu, che potrebbe essere il vice di Samir Handanovic. Ma c’è una strada che porta a Parma per Luigi Sepe, che piace ad Antonio Conte. C’è anche il Torino su Sepe, ma solo se dovesse partire Salvatore Sirigu, possibilità smentita dal Presidente Urbano Cairo». Torna di moda il nome di Sepe come dodicesimo, ma prima c’è da capire cosa fare con il classe ’97 Radu.