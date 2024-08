Radu prende tempo, l’Inter ha l’accordo col Sassuolo ma lui preferisce altro!

L’Inter continua a trattare la cessione di Ionut Radu avendo un solo anno di contratto. Il Sassuolo ha superato l’offerta della concorrenza così come riportato dalla nostra redazione, ma lui continua a preferire altro.

OFFERTA SUPERATA – L’Inter è al centro di un intricato gioco di mercato che vede protagonista il portiere rumeno Ionut Radu, attualmente in uscita dal club nerazzurro. Con un solo anno rimanente sul suo contratto, l’Inter sta cercando di monetizzare dalla sua cessione durante questa finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, le trattative per la partenza del giocatore sono in corso da settimane. Nelle ultime ore, il giornalista rumeno Emanuel Roșu ha rivelato un importante sviluppo: l’Inter avrebbe trovato un accordo con il Sassuolo per la cessione di Radu. L’offerta del club emiliano sarebbe risultata più convincente rispetto a quella della Sampdoria, altro club fortemente interessato al giocatore.

Radu preferisce altro e prende tempo

LA SITUAZIONE – Nonostante l’Inter abbia già trovato un accordo con il Sassuolo, Radu continua a preferire la Sampdoria. In blucerchiato, secondo lui troverebbe subito spazio soprattutto da titolare, dopo l’addio di Stankovic tra i pali. In questo senso, la Sampdoria rappresenta una destinazione più allettante dal punto di vista professionale per il giocatore, rispetto al Sassuolo, dove la concorrenza per un posto da titolare potrebbe essere più serrata.