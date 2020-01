Radu-Parma, passi in avanti. Ok Inter-Genoa: domani la...

Radu-Parma, passi in avanti. Ok Inter-Genoa: domani la fumata bianca

Radu sarà presto un nuovo calciatore del Parma, secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”. Il portiere si avvicina a piccoli passi ai gialloblù, dopo gli incontri delle ultime ore. Secondo gli ultimi rumors, sarebbe arrivato l’ok di Inter e Genoa per la chiusura: domani è attesa la fumata bianca

AFFARE FATTO? – Necessari nuovi incontri per definire l’operazione Ionut Radu, ma ora il Parma sembra davvero a un passo dal portiere. I ducali hanno necessità di chiudere l’affare per sostituire Sepe infortunato. Nelle ultime ore, erano emersi dei piccoli intoppi per la chiusura, ma gli ultimi incontri dovrebbero averli risolti. E’ arrivato l’ok di Inter e Genoa, dunque domani dovrebbe essere il giorno per la fumata bianca definitiva.