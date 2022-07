Radu, nuova avventura in Serie A: oggi visite mediche con la Cremonese – CdS

Radu è pronto per iniziare questa sua nuova avventura in Serie A con la maglia della Cremonese, squadre neo-promossa nel massimo campionato.

VISITE MEDICHE – Ionut Radu alla fine ha scelto la sua prossima squadra, tra le diverse interessate tra cui una anche in Francia. Per lui è prevalsa la voglia di riscatto in Italia, anche perché ormai il calciatore sta bene qui e conosce già il campionato, avendo giocato da titolare con il Genoa, oltre due esperienze con l’Inter da secondo di Samir Handanovic. Come sottolineato dal quotidiano romano, oggi il portiere è atteso in città per svolgere le visite mediche con il club.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito ed Eleonora Trotta