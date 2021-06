Radu è l’attuale dodicesimo dell’Inter, che però ha altri piani per la porta. Il giornalista Pedullà, a “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa, fa il punto della situazione sul vice-Handanovic nerazzurro per la stagione che sta per iniziare

NUOVO N.12 – L’Inter ha individuato in Luigi Sepe del Parma il nuovo dodicesimo (vedi articolo), ma Andrei Radu non ha ancora aperto al prestito alla Real Sociedad. Finché non andrà in porto l’operazione in uscita, non potrà andare in porto il prestito in entrata. Pertanto, al momento Radu va considerato a tutti gli effetti come vice di Samir Handanovic all’Inter. Smentita in tutti i modi l’ipotesi Bartlomiej Dragowski dalla Fiorentina (più che altro lo scambio con Stefano Sensi, ndr), direttamente attraverso le parole di Beppe Marotta (vedi dichiarazioni). Questo il punto fatto da Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia in apertura di trasmissione.