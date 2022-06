Radu, nome gettonato ad uscire dall’Inter: c’è una neopromossa − AP

Radu può uscire dall’Inter quest’estate. Il secondo portiere nerazzurro piace ad una squadra appena neopromossa in Serie A. Le ultime

NOME GETTONATO − Radu è un nome in uscita dall’Inter. Il portiere romeno non farà parte della rosa nerazzurra 2022/23. Sul giocatore c’è l’interesse della neopromossa Cremonese. A riportarlo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia mercato. Nelle ore precedenti, ha, inoltre, parlato l’agente di Ionut Radu, Oscar Damiani (vedi articolo). Radu, nell’ultima stagione secondo portiere nerazzurro, rimane molto gettonato per la formazione lombarda.