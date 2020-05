Radu lontano, altri 3 i nomi per il vice Handanovic: l’idea dell’Inter – TMW

Radu perde posizioni nella corsa al ruolo di vice Handanovic all’Inter. “TuttoMercatoWeb” riferisce alcuni aggiornamenti sulla strategia della dirigenza nerazzurra nel reparto portieri

ROSA DEI PORTIERI IN ALLESTIMENTO – Ionut Andrei Radu è sempre più lontano dal ruolo di vice Samir Handanovic all’Inter. Il portiere romeno, girato in prestito al Parma a gennaio, sembrava destinato a tornare in nerazzurro per restare. Nelle valutazioni della dirigenza interista, però, qualcosa sembra cambiato. Secondo “TuttoMercatoWeb”, l’idea dell’Inter è quella di puntare su un profilo in grado di diventare il titolare in un futuro prossimo. Niente più fiducia a Daniele Padelli. Nella rosa dei candidati figurano Juan Musso, Pierluigi Gollini e Luigi Sepe. Con Radu, appunto, defilato. L’estremo difensore ex Genoa, osservato da vicino a San Siro nell’ultima partita del 2019, non avrebbe convinto. Sarebbe quindi maturata l’intenzione di non puntare sul romeno per la prossima stagione. Stagione nella quale Tommaso Berni non ricoprirà più il ruolo di terzo portiere.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessandro Rimi