Radu, irrompe un club di Serie A: sostituirà un ex… Inter – Sky

Radu, esubero dell’Inter, può finire in un club di Serie A proprio in queste ultime battute di calciomercato invernale. Dovrà sostituire un ex nerazzurro.

NUOVA ESPERIENZA – L’Inter si prepara a cedere Radu, che è praticamente fuori rosa, dopo che in estate non ha trovato nessuna sistemazione idonea. Su di lui, aveva messo gli occhi anche l’Arabia Saudita nelle scorse settimane. Ma come riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, la squadra italiana vicinissima a chiudere per Andrei Ionut Radu è il Venezia. Il portiere rumeno, infatti, è l’indiziato numero uno per sostituire Filip Stankovic, ex nerazzurro, che si è fatto male nella partita di ieri contro l’Udinese.

Radu sostituto di Stankovic: l’Inter e il Venezia pronte a chiudere

SOSTITUTO – Per Stankovic si teme un lungo stop, visto il problema al ginocchio, rimediato nella partita tra Udinese e Venezia. Radu, pertanto, sarà il suo sostituto. Il portiere rumeno nella scorsa stagione ha giocato senza fortune in Premier League, facendo il secondo a Neto tra le fila del Bournemouth. Adesso si prepara ad una nuova esperienza. Per quest’anno, però, i nerazzurri non sfideranno più il Venezia, avendo incontrato i lagunari sia all’andata che al ritorno in campionato, vincendo entrambe le volte 1-0.