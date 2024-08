Radu, l’Inter ha trovato una sistemazione! Definita la cessione

Radu è pronto a lasciare l’Inter, dove era uno dei tanti esuberi da piazzare in vista della fine del calciomercato. È Di Marzio ad annunciare come si sia trovato l’accordo per cederlo.

VA VIA – Dopo un prestito al Bournemouth tutt’altro che felice, Ionut Andrei Radu ha fatto ritorno all’Inter solo di passaggio. Scartato anche per la maggior parte delle amichevoli precampionato, il portiere era in attesa di sistemazione dopo una stagione – la scorsa – da appena cinque presenze (tre in Carabao Cup, due in Premier League) di cui l’ultima a novembre e spesso senza nemmeno andare in panchina. La soluzione si è trovata.

Radu lascia l’Inter: definito il suo trasferimento

LA CESSIONE – Come annuncia Gianluca Di Marzio sul proprio sito, è in definizione la trattativa per l’arrivo di Radu al Sassuolo. I neroverdi, retrocessi in Serie B, hanno in uscita Andrea Consigli (anche se negli scorsi giorni via social ha escluso di essere lui a premere per la cessione) e Stefano Turati. Situazione che tiene Fabio Grosso, che debutterà domani alle 18 in Coppa Italia in casa col Cittadella, coi soli Alessandro Russo e Giacomo Satalino. Radu è la soluzione individuata per sistemare la porta, da capire ancora la formula del trasferimento.