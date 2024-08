IN – Radu dall’Inter al Sassuolo, definita la formula del trasferimento!

Come emerso stamattina, per Radu è in chiusura la cessione al Sassuolo. Il portiere lascia l’Inter e stando a quanto appreso dalla nostra redazione si è definita la formula del trasferimento, con la trattativa vicina alla conclusione.

IN USCITA – Ionut Andrei Radu è pronto a separarsi dall’Inter. Preso nel 2013, negli anni ha avuto diversi prestiti tutti più o meno infruttuosi: da giovane Avellino, Genoa (l’unica squadra dove ha avuto realmente continuità) e Parma, poi dopo il biennio di ritorno Cremonese, Auxerre e Bournemouth. In Inghilterra ha giocato nella scorsa stagione, con appena cinque presenze di cui tre in Carabao Cup e due in Premier League (ma l’ultima è a novembre). Ora Radu ha fatto ritorno all’Inter, ma già dai primi giorni di ritiro si era capito che era una soluzione di passaggio. Oggi si è definito il suo trasferimento al Sassuolo, formazione appena retrocessa in Serie B che era alla ricerca di un nuovo portiere.

Radu dall’Inter al Sassuolo, tutti i dettagli della cessione

IL TRASFERIMENTO – Come raccolto dal nostro collega Davide Conzales, per Radu sono le ultime ore da tesserato dell’Inter. Col Sassuolo si sta concludendo il passaggio in neroverde a titolo definitivo: una formula quasi obbligata, visto che aveva solo un anno di contratto e non aveva senso rinnovare per poi trasferirsi in prestito. La trattativa non è ancora conclusa, ma c’è l’interesse di tutte le parti in causa per arrivare a una definizione. Sono in corso le discussioni per le cifre, con l’Inter che riuscirà quindi a ottenere qualcosa dalla partenza di Radu. Al Sassuolo non è escluso che possa anche essere titolare, perché sia Andrea Consigli sia Stefano Turati sono entrambi sul mercato. Per Radu sarà una vetrina per potersi rilanciare, dopo che all’Inter ha perso gran parte della fiducia conquistata negli anni precedenti.