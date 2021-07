Radu dall’Inter alla Real Sociedad a rischio? Mat Ryan vicino al club basco

Ionut Radu, portiere dell’Inter, potrebbe non vestire la maglia della Real Sociedad: il club basco sarebbe vicino a Mat Ryan del Brighton.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sports, Mat Ryan è vicino alla Real Sociedad. Il Brighton e il club spagnolo avrebbero trovato un accordo per una cifra non divulgata. C’è anche un principio d’accordo per quanto riguarda i termini personali. Per questi motivi le visite mediche sarebbero previste per questa settimana. Se l’affare andasse effettivamente in porto, l’operazione di calciomercato Ionut Radu dall’Inter alla società basca sarebbe a rischio.

Fonte: SkySports.com