Stefan Radu-Inter, accordo economico. Minima attesa per la Lazio – Sky

Radu all’Inter a parametro zero è più di un’idea, visto che è in scadenza di contratto al 30 giugno con la Lazio. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, aggiorna rispetto a quanto aveva detto ventiquattro ore fa (vedi articolo).

ACQUISTO GRATIS – Gianluca Di Marzio aggiorna: «Stefan Radu è a zero come cartellino. È un nome molto importante per la Lazio, perché ha il record di presenze. Possiamo aggiungere che l’Inter è convinta di tesserare Radu: un anno di contratto, c’è già l’accordo economico. Però, per una questione di riconoscenza nei confronti della Lazio, vuole capire se nei prossimi giorni la società vuole fare una proposta per rinnovare il contratto. Se così non sarà, e in questi giorni non sembra che Maurizio Sarri voglia farlo, Radu diventerà un nuovo giocatore dell’Inter. È una cosa che si deciderà in pochi giorni, non settimane».