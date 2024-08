Radu esubero dell’Inter, cambia la squadra ma non la nazione

Radu è uno dei giocatori che l’Inter ha tutta l’intenzione di piazzare da qui al 30 agosto, giorno in cui finirà il mercato. Per il portiere si è parlato di possibile trasferimento in Francia, ma Sky Sport cambia la squadra.

L’USCITA – Ionut Andrei Radu è rientrato all’Inter dopo un prestito non certo fortunato al Bournemouth, ma non ha più futuro in nerazzurro. Dopo quanto avvenuto due anni fa si cerca una sistemazione, possibilmente a titolo definitivo, visto che i precedenti passaggi temporanei si sono rivelati infruttuosi. Da diverse settimane si è aperto un canale, quello col mercato francese. Dove Radu è già stato, all’Auxerre, anche lì non avendo grandi fortune.

Radu dall’Inter alla Francia? Sì, ma cambia la squadra interessata

OPZIONE NUOVA – Si è parlato, anche in giornata, di ipotesi Nantes per Radu. In realtà, almeno stando a quanto ha affermato Luca Marchetti in chiusura di Speciale Calciomercato su Sky Sport, dalla Francia è lo Strasburgo ad aver mostrato interesse. Resta viva anche la Sampdoria, dove qui i discorsi si intrecciano perché c’è anche il nome di Filip Stankovic, che in blucerchiato aveva già giocato la scorsa stagione. Entrambi i due portieri sono in uscita dall’Inter, ma per Radu l’augurio è che la soluzione sia a titolo definitivo.