Radu di ritorno all’Inter dalla Cremonese. Due destinazioni per il portiere – TS

Uno dei temi caldi per la dirigenza dell’Inter nel mercato di gennaio sarà proprio la questione riguardante Radu. Il portiere tornerà dalla Cremonese, che gli ha preferito Carnesecchi, e secondo Tuttosport sono pronte due possibili destinazioni.

PARTENZA – Andrei Ionut Radu non ha convinto neanche alla Cremonese. Nonostante delle ottime prestazioni fornite nelle nove partite giocate, l’allenatore Massimiliano Alvini gli ha preferito Marco Carnesecchi. Il portiere di proprietà dell’Inter (reduce da un infortunio) tornerà a Milano da gennaio, ma sarà solo di passaggio. Secondo Tuttosport per Radu sono possibili due destinazioni, entrambe in Ligue 1 in Francia. Si tratta del Saint-Etienne e del Reims, interessate all’estremo difensore già da tempo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin