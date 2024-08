Radu destinato al Sassuolo: apertura importante da parte del calciatore – Sky

Ionut Radu ha aperto al trasferimento al Sassuolo in questa finestra estiva di calciomercato. Il suo trasferimento al club emiliano diventa ora più realistico.

POSSIBILE SVOLTA – Ionut Radu ha espresso la sua disponibilità al passaggio al Sassuolo in estate. Come riportato da Luca Cilli a Sky Sport, infatti, il portiere rumeno ha rotto gli indugi dichiarandosi interessato al trasferimento in una destinazione diversa rispetto a quella della Sampdoria. Prima di oggi, infatti, il calciatore nerazzurro aveva evitato di aprire al trasferimento al Sassuolo a causa della sua preferenza per il club blucerchiato.

Radu vicino alla cessione: l’Inter ha altri piani!

LA STRATEGIA – L’Inter non intende contare su Radu per la prossima stagione. I portieri che faranno parte della rosa nerazzurra sono già stati definiti: Yann Sommer, Josep Martinez e Raffaele Di Gennaro. La parabola del rumeno con il club nerazzurro si è esaurita nel momento in cui Simone Inzaghi ha deciso di non puntare sul suo profilo, stante la convinzione di preferire altri calciatori per la porta dei meneghini. Ora ci si attende un’evoluzione della situazione di mercato del rumeno, stante l’assenza di ulteriori preclusioni all’accordo definitivo tra Inter e Sassuolo per il passaggio del classe 1997 al club allenato da Fabio Grosso.