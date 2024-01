Radu chiede più spazio all’Inter: 2 opzioni in Romania. No Spagna!

Radu è pronto a lasciare il Bournemouth per mancanza di spazio. Il portiere, di proprietà dell’Inter, ha richieste dalla Romania.

IN USCITA – Andrei Ionut Radu, al momento in prestito al Bournemouth, ha chiesto all’Inter di trovargli una nuova squadra per gennaio. A riferirlo i colleghi romeni di Pro Sport. Il portiere, che al Bournemouth è chiuso dal titolare Neto, vorrebbe giocare di più per farsi trovare pronto in vista di Euro 2024. Secondo Pro Sport, due club della massima serie romena avrebbero messo gli occhi sul portiere: il Rapid Bucarest e il Cluj. Entrambi, infatti, potrebbero veder partire i propri portieri titolari: Horațiu Moldovan e Razvan Sava. Peraltro, l’Inter avrebbe proposto a Radu Granada come prossima meta, ma l’affare alla fine è saltato.