Radu, salta la cessione? Bloccata la trattativa tra Inter e Sassuolo – SM

L’Inter già da tempo ha trovato l’accordo col Sassuolo per la cessione di Ionut Radu, ma qualcosa è andato inevitabilmente storto. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è stato il rumeno stesso ad opporsi alla cessione in neroverde.

ALTRO BLOCCO – Il futuro di Ionut Radu all’Inter appare sempre più incerto. Dopo l’ennesimo prestito deludente, questa volta al Bournemouth in Premier League, il portiere rumeno è considerato fuori dal progetto tecnico nerazzurro. Con un solo anno di contratto rimanente il portiere sarà certamente ceduto a titolo definitivo. Negli ultimi giorni, l’Inter aveva trovato un accordo con il Sassuolo per il trasferimento del giocatore, ma la trattativa ha subito un brusco stop. Radu, infatti, si è opposto al trasferimento al club neroverde, nonostante le condizioni fossero state accettate dalle due società. La decisione del portiere ha complicato i piani dell’Inter, che ora si trova a dover cercare una nuova soluzione in tempi brevi.

Radu futuro incerto, ma di sicuro non all’Inter

DIALOGHI – Con il mercato che si avvicina alla chiusura, resta da capire quale sarà la prossima destinazione del giocatore. In passato, anche la Sampdoria aveva mostrato interesse per Radu, ma resta da vedere se questo interesse si concretizzerà in una nuova offerta.