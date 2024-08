Radu, brutta notizia per l’Inter! Si blocca la cessione del portiere – Sky

Si è arenata, forse in via definitiva, la trattativa per la cessione di Ionuț Radu dall’Inter al Sassuolo a titolo definitivo. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.

BRUTTE NOTIZIE – Il trasferimento sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ma un imprevisto dell’ultima ora ha fatto saltare l’accordo, lasciando il futuro del portiere rumeno avvolto nell’incertezza. Radu, reduce da un periodo non facile all’Inter, era alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera. Inizialmente, il portiere sembrava preferire una cessione alla Sampdoria, club con il quale aveva già avuto contatti nelle settimane precedenti. Alla fine Radu si era convinto ad accettare l’offerta del Sassuolo, ma qualcosa nelle ultime ore evidentemente è andato storto.

Radu, altri rallentamenti sulla cessione

TUTTO BLOCCATO – L’Inter e il Sassuolo avevano raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento a titolo definitivo del portiere, un affare che avrebbe accontentato tutte le parti in causa. Secondo Sky Sport, però, sarebbero emerse delle divergenze sui dettagli contrattuali o sulla formula dell’accordo, che hanno portato al naufragio della trattativa.