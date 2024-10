Radu, l’agente Damiani: «Restare all’Inter un errore! Ora in una situazione difficile»

Ionut Radu, pur essendo praticamente fuori dal progetto Inter, ha scelto di restare in nerazzurro rifiutando altre offerte. Il suo procuratore Oscar Damiani espone il proprio dissenso sulla questione di calciomercato.

LA SITUAZIONE – Tra i vari temi di calciomercato di cui si è discusso nel corso dell’estate c’è stata anche l’incognita sul futuro di Ionut Radu. Il portiere rumeno di proprietà dell’Inter, reduce da una serie di prestiti, sembrava destinato a lasciare definitivamente il club nerazzurro nell’ultima finestra di trattative. Tra le squadre interessate al classe 1997 anche il Palermo, che lui stesso ha rifiutato insieme ad altre offerte. Sull’argomento si pronuncia il suo procuratore, Oscar Damiani, ospite della Palermo Football Conference, che si sta svolgendo a La Braciera in Villa. L’agente, senza peli sulla lingua, definisce la scelta di Radu di restare all’Inter, rinunciando a una nuova avventura al Palermo, come uno sbaglio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Radu ancora all’Inter, il suo agente Damiani senza peli sulla lingua!

ERRORE – Oscar Damiani sul suo assistito Ionut Radu: «Devo essere sincero, io ho cresciuto Radu fin da quando era un ragazzo che giocava nel Pizzighettone. L’ho seguito per tanti anni, è un giocatore che ha avuto tante sfortune ma anche errori suoi. E uno dei suoi errori più grandi per me è stato quello di non accettare di venire a Palermo, in una grande piazza, con un gruppo internazionale alle spalle. L’ho detto a Radu personalmente e non ho problemi a dirlo pubblicamente. La Serie B in quel momento a lui andava stretta, sbagliando secondo me. Adesso è in una situazione difficile, aspettiamo di trovare una squadra che creda in lui perché è un ragazzo che delle ha ottime qualità e lo ha dimostrato anche negli anni scorsi».