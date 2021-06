Radu, incontro e accordo Inter-Real Sociedad! Se va via tre portieri in lizza

Radu può trasferirsi alla Real Sociedad. Fra il club spagnolo e l’Inter c’è l’accordo, secondo Alfredo Pedullà, ma il portiere non ha ancora accettato. Dovesse farlo ci sono tre nomi in corsa per la sostituzione.

UN’ALTRA CESSIONE? – L’Inter ha già cambiato un portiere, con Alex Cordaz di ritorno dopo che Daniele Padelli è andato all’Udinese. A breve potrebbe salutare anche Ionut Andrei Radu, per il quale oggi c’è stato un incontro con la Real Sociedad. Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo sito, annuncia l’accordo fra le parti, ma il portiere non ha accettato perché vuole garanzie per un posto da titolare. Radu, nel caso in cui il trasferimento dovesse andare in porto, si trasferirebbe ai baschi in prestito. Nelle prossime ore è prevista una risposta definitiva. In caso di OK di Radu l’Inter dovrà trovare un nuovo vice di Samir Handanovic: i nomi sono Bartlomiej Dragowski della Fiorentina, Luigi Sepe del Parma (vedi articolo) e Marco Silvestri del Verona.

Fonte: AlfredoPedulla.com