Racing, Blanco: “Lautaro Martinez-Barcellona, puÃ² giocarci. Sapevo che…”

Racing, Blanco: “Lautaro Martinez-Barcellona, può giocarci. Sapevo che…”

Intervistato sulle frequenze di Radio La Red, Victor Blanco, presidente del Racing, ha parlato della trattativa Lautaro Martinez tra Barcellona e Inter

FUTURO – Queste le parole di Victor Blanco, presidente del Racing, sul destino dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona. «Non abbiamo ancora notizie su Lautaro Martinez. L’ultima chiacchierata che ho avuto è che erano vicini, in trattativa. Immagino ne fino alla fine del campionato in Italia, non pensò che possa succedere. Ha le caratteristiche per giocare al Barcellona o dove vuole».