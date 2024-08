Rabiot-Inter, cosa c’è di vero? Una questione reale da sottolineare

In questi giorni, un po’ a sorpresa, si sta parlando di nuovo di Rabiot accostato all’Inter. Il centrocampista è svincolato dal 30 agosto, dopo la scadenza del contratto con la Juventus, e cerca una squadra. Che sia quella nerazzurra non è così scontato.

LO SVINCOLATO – Da poco più di cinquanta giorni Adrien Rabiot è svincolato e l’Inter è solo l’ultimo club al quale è stato accostato. Dopo sei anni con la Juventus non è arrivato il prolungamento del contratto, lasciandolo disponibile a parametro zero. Ma, nonostante non abbia neanche trent’anni (è un classe ’95), a oggi rimane senza squadra. Tanto che in questi giorni è diventato virale un suo video in barca, in vacanza.

Rabiot rimane disponibile sul mercato, ma non realmente per l’Inter

IL PROBLEMA – Alle voci sull’Inter che può prendere Rabiot da svincolato dopo la Juventus, un anno dopo Juan Guillermo Cuadrado, c’è tanto che stona. Con una lista che spiega come sia più che complicato: Kristjan Asllani, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan e l’ultimo arrivato Piotr Zielinski. Questo è il centrocampo dell’Inter, decisamente al completo. Nonché – curiosamente – l’unico reparto senza necessità di innesti da qui al 30 agosto, a differenza di difesa e attacco. Per mettere in rosa uno come Rabiot serverebbe dover far partire uno dei titolarissimi, un qualcosa da escludere visto peraltro il periodo in cui siamo ormia giunti a livello di mercato. Complice anche uno stipendio tutt’altro che economico e le commissioni da corrispondere alla madre-agente Veronique. Perciò, in chiusura, la risposta è una: va escluso che l’Inter possa prendere Rabiot ora.