Rabiot cerca ancora squadra (a zero): un retroscena con l’Inter

Adrien Rabiot è sicuramente uno dei nomi sul mercato che più incuriosisce: dopo le ultime stagioni alla Juventus, il centrocampista è svincolato, ma non ha ancora trovato squadra. Con Sport Mediaset che riporta un retroscena che riguard anche l’Inter.

ANCORA SVINCOLATO – Niente squadra per Adrien Rabiot, nonostante le buonissime prestazioni con la maglia della Juventus nelle ultime stagioni. Il francese, dopo non aver rinnovato proprio con i bianconeri, è ancora alla ricerca della sua prossima destinazione. Su di lui si era fatto vivo nuovamente il Paris Saint-Germain, offerta però rifiutata dal giocatore, memore di un’esperienza in passato proprio nel club parigino, durante la quale non si era trovato particolarmente bene.

Rabiot ancora svincolato: il retroscena di mercato con l’Inter

CONTATTI – Su Adrien Rabiot c’è però anche un retroscena di mercato che riguarda l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti avviato dei contatti in estate con il centrocampista, rivelatisi però infruttuosi. E lo stesso vale per Bayern Monaco e Atletico Madrid, che hanno altrettanto approcciato il giocatore, senza però arrivare a nulla di concreto. L’unica pista viva resta quella del Liverpool in Premier League, con Manchester City e Manchester United che si sono defilate. Il sogno di Rabiot resta però il Real Madrid, ma da qui nessun contatto.