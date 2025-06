Questi 4 giovani sperano nell’Inter di Chivu! Mosquera? Gli scenari – Sky

Sarà un’Inter giovane quella di Cristian Chivu. I nerazzurri guardano in casa propria, ma anche giovani forti di altri club, come Mosquera. Le ultime.

GIOVANI IN CERCA DI POSTO IN PRIMA SQUADRA – In casa Inter si pensa al Mondiale per Club, domani la partenza in mattinata, ma anche al mercato. Ci sono diversi giovani nerazzurri, nati nella Primavera ma anche alcuni rientranti dai prestiti, che potrebbero fare al caso della nuova squadra di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno ha lavorato con tanti di loro, avendo vinto il campionato Primavera. Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato per Sky Sport 24, ne parla così: «I vari Berenbruch, Valentin Carboni, i fratelli Esposito c’è possibilità che qualcuno rimanga e possa avere spazio con Chivu».

Inter, si guarda pure ai giovani di altri club: come Mosquera

LA SITUAZIONE CHE RIGUARDA MOSQUERA – Non solo giovani già in casa, ma anche giovani di altri club. Uno di questi è Cristhian Mosquera del Valencia. Ecco gli aggiornamenti a tal proposito di Alessandro Sugoni: «Mosquera difensore classe 2004, gioca nel Valencia, è stato seguito a lungo dalle altre grandi come Milan, Napoli e Juventus. Va in scadenza nel giugno del 2026 e c’è da capire se adesso l’Inter, essendosi messasi in lista chiedendo informazioni, deciderà di affondare su di lui per anticipare la concorrenza. Adesso senza aspettare la scadenza, perché dopo immagino che la ressa sarà ancora più ampia».