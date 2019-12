Quattro squadre su Politano, l’Inter non fa sconti: plusvalenza ghiotta – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter considera Politano un prezioso elemento per fare cassa a gennaio. Con Gabigol è l’unico ad avere mercato.

TESORETTO – La lista dei pretendenti per Politano è sempre più ricca. L’ultima a iscriversi alla lista è stata la Roma. Gianluca Petrachi è in buona compagnia, visto che prima di lui si erano seduti a tavola Fiorentina, Atalanta e Parma. L’Inter sa di avere un tesoro e lo tratta come tale, da qui la valutazione di 30 milioni per il cartellino, cifra che permetterebbe al club di fare una buona plusvalenza, essendo Politano a bilancio per 20,7. Motivo per cui è difficile – posta l’asticella a quella quota – che Marotta e Ausilio possano dare il placet alla cessione per un’offerta molto inferiore.

QUESTIONE GABIGOL – D’altronde l’unico altro giocatore cedibile (al netto di discorsi che potrebbero nascere per Godin) è Gabigol che da oggi sarà di nuovo un giocatore dell’Inter. Il brasiliano non passerà nemmeno dal via. Su di lui, oltre a un paio di club di Premier (West Ham e Crystal Palace) c’è il Flamengo che ha offerto 16 milioni per l’80% del cartellino.