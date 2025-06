Quanti acquisti farà l’Inter? Cambierà tanto! Occhio alla… Primavera – Sky

Tra poche ore inizierà ufficialmente l’era Chivu, ma il mercato dell’Inter è già attivo. La dirigenza dovrà operare tanto quest’estate per ringiovanire la rosa. Inoltre, l’allenatore rumeno ha lavorato tanto con la Primavera.

CAMBIAMENTI ALL’ORIZZONTE – Su Sky Sport 24 si discute di calciomercato con l’esperto Alessandro Sugoni. A detta sua, la Beneamata cambierà un pochettino rispetto all’ultima stagione. D’altronde ha già ufficializzato sia Petar Sucic che Luis Henrique. Ecco cos’ha detto il giornalista, sottolineando la necessità di ringiovanire qualche reparto un po’ in là con gli anni. Le sue parole: «L’Inter un po’ cambierà, due attaccanti immagino perché perderà Marko Arnautovic e Joaquin Correa, stiamo facendo i nomi di Rasmus Hojlund e Yann-Ange Bonny. Poi qualcosa dietro, c’è da fare i conti con l’età: ci sono giocatori come Francesco Acerbi o Matteo Darmian che hanno superato i 35 e qualcuno si avvicina. Penso anche in mezzo, poi dipenderà da chi uscirà. Ci sono giocatori che potrebbero lasciare. Vedremo con Cristian Chivu che cosa cambierà, una cosa è sicura: Chivu ha lavorato con la Primavera, conosce tanti giovani che ha l’Inter, ne ha lanciati alcuni, tra cui lo stesso Francesco Pio Esposito di cui si parla molto, quindi c’è da pensare anche ad un innesto magari di qualche giovane in rosa».