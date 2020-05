PSG, Meunier (e altri tre) in scadenza ma la priorità è il riscatto di Icardi – CdS

Thomas Meunier, in passato accostato al mercato dell’Inter, è in scadenza con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, finale amaro per lui e altri tre giocatori (anche loro in scadenza) che probabilmente diranno addio al club. La priorità per il club parigino però resta il riscatto di Mauro Icardi.

IN SCADENZA – Thomas Meunier non rinnoverà il suo contratto con il PSG, ne è sicuro il Corriere dello Sport che definisce “irreparabile” il rapporto tra lui e la società. L’esterno 28enne vorrebbe restare a Parigi, ma Leonardo non avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto a lunga durata, dopo aver rifiutati diversi rinnovi già in passato. Il belga inoltre è stato accostato anche al mercato dell’Inter, così come gli altri due in scadenza Edinson Cavani e Layvin Kurzawa, anche loro in scadenza insieme all’ex Milan Thiago Silva. L’Inter torna in corsa per loro? Intanto la priorità del Paris Saint-Germain, come riportato dal quotidiano romano, resta il riscatto di Mauro Icardi.

Fonte: Corriere dello Sport.