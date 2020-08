PSG-Bayern Monaco, finale e bivio di mercato: Perisic-Inter in attesa

PSG-Bayern Monaco è la finale di Champions League, in programma il 23 agosto. La partita più attesa dell’anno rappresenta anche un importante bivio di mercato in ottica Inter e non solo. Quale sarà il futuro di Ivan Perisic? Di seguito le ultime novità riportate da SkySport

DOPO LA FINALE – E’ tempo di finali europee, dopo una stagione lunga, atipica e decisamente difficile. Stasera andrà in scena Siviglia-Inter, poi sarà il turno di PSG-Bayern Monaco. I due appuntamenti rappresentano un grande bivio di mercato. Le contrattazioni in entrata e uscita per i club interessati riprenderanno attivamente da lunedì. Molti giocatori in ballo, ad esempio Thiago Silva in odore di Premier League o Javi Martinez. Occhio anche a Ivan Perisic che sta facendo bene con il Bayern: i bavaresi, dopo la finale, parleranno con l’Inter del futuro del croato.