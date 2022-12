La Premier League torna a bussare per Thuram: per l’Inter si complica

La Premier League torna a bussare alle porte del Borussia Mönchengladbach. Il club tedesco, ormai sicuro di perdere Thuram a giugno, spera di venderlo in questa sessione di mercato.

PREMIER LEAGUE – Il Borussia Mönchengladbach è in attesa di un’offerta. Nei piani del club tedesco c’è sicuramente la cessione di Marcus Thuram. In modo tale da poter guadagnare a gennaio piuttosto che perderlo a zero a giugno. Sul giocatore, dopo il buon Mondiale, ci sono gli occhi di diversi club europei. Il prezzo si è ovviamente alzato, come ha confermato lo stesso Piero Ausilio, Thuram costa. Chi sicuramente ha la possibilità di prenderlo sono i club di Premier League, con disponibilità economiche molto più importanti rispetto all’Inter.

INGLESI – Dopo il Bayern Monaco in Germania e il Manchester United (vedi articolo), secondo Fichajes, l’altro club della Premier interessato all’attaccante è il Newcastle United. I Magpies, che hanno cambiato società l’anno scorso hanno già invertito la rotta in Premier League. Sono infatti terzi in Campionato, Thuram può essere l’uomo da affiancare ad Alexander Isak per confermarsi anche nella seconda parte di stagione.