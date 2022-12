Potter: «Infortunio James, stesso inproblema di prima! La nostra intenzione…»

Graham Potter, allenatore del Chelsea, è tornato a parlare dopo il brutto infortunio subito da Reece James. Il club inglese ora potrebbe decidere di intervenire sul mercato acquistando une sterno destro. Tra i nomi fatti anche Denzel Dumfries.

INFORTUNIO – Nuovo brutto infortunio per Reece James costretto a uscire anzitempo dal campo dopo il suo ritorno. Graham Potter è tornato a parlare: «Non sono sicuro di quale sia la lesione, ma c’è preoccupazione perché si tratta della stessa zona interessata dall’infortunio precedente. Avevamo già l’intenzione di non far giocare tutta la partita a James. Adesso dobbiamo solo sperare che non sia qualcosa di grave. Non possiamo far altro che tenere le dita incrociate in attesa delle prossime 24/48 ore quando gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio. Mi spiace molto perché Reece stava giocando una buona partita. Avere un calciatore del suo calibro rende tutto più facile. È di livello mondiale, un top player che mancherebbe a qualsiasi squadra». Da capire adesso se il Chelsea deciderà di affondare il colpo per Denzel Dumfries, ma serviranno almeno 60 milioni per soddisfare le richieste dell’Inter.