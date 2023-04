Post Skriniar, per l’Inter prende quota un profilo dalla Germania

L’Inter tra qualche mese dovrà fare affidamento ad un nuovo centrale difensivo che possa sopperire alla partenza certa di Milan Skriniar. Si fa strada un nome dell’Eintracht Francoforte

SI FA STRADA − L’Inter è alla ricerca di un nuovo profilo per la difesa. Skriniar partirà in estate per andare al PSG. Tanti i nomi sul taccuino nerazzurro, tra questi – come riferiscono i colleghi di Sport Mediaset – anche Evan N’Dicka. Il difensore francese si libererà a parametro dall’Eintracht Francoforte in estate. Si tratta di un profilo ambito in Europa, su cui ci sarebbe anche altre squadre inglesi. L’Inter lo tiene d’occhio.