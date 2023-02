Post Inzaghi? È presto. Due nomi ad oggi non compatibili con l’Inter − SI

Si parla già di un possibile post Simone Inzaghi dopo l’altalena in campionato dell’Inter. Due nomi, ad oggi, però risultano poco compatibili con la situazione societaria dei nerazzurri

ANCORA PRESTO − Le sette sconfitte in campionato dell’Inter stanno facendo rumore, tant’è che si parla già di un Inzaghi in bilico. Beppe Marotta ne ha peraltro ribadita la fiducia (vedi articolo). In collegamento su Sportitalia, Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione: «Post Inzaghi? Ancora no. Troppo presto, aspettiamo il ritorno con il Porto in Champions League. Ma i nomi devono essere compatibili con quella che è la situazione della società. Non si possono ad oggi fare i nomi di gente come Antonio Conte o José Mourinho, allenatori che pretendono tanto dai rispettivi club».