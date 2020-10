Post-Handanovic, smentita dal Messico: “Nessun contatto con l’Inter! Ma…”

Samir Handanovic

Erede sudamericano per Handanovic all’Inter? In Messico – precisamente attraverso il portale Medio Tiempo – arriva la smentita del Presidente dell’Atlas, che nega la trattativa avanzata per il suo numero uno

NESSUN CONTATTO – Il Presidente dell’Atlas, Pedro Portilla, fa chiarezza sulla notizia di mercato riportata nell’ultima settimana sul futuro di Camilo Vargas (vedi articolo): «Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Né direttamente da un club italiano né tramite un intermediario. Tuttavia, ribadiamo che la situazione finanziaria non è delle migliori». Il Presidente Portilla nega quindi l’interesse dell’Inter ma non chiude le port alla partenza del portiere Vargas. Del resto, l’ipotesi nerazzurra come erede di Samir Handanovic appariva fin da subito azzardata.