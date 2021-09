Post-Handanovic, scelta fatta dall’Inter: si va verso il cambio a fine anno – SI

Questa sarà l’ultima stagione di Handanovic all’Inter, almeno come portiere titolare. Sportitalia fa sapere come la società abbia già scelto come procedere in porta per il 2022.

VERSO IL CAMBIO – L’Inter comincia a pensare alla questione portiere, dato che Samir Handanovic ha trentasette anni e non sta certo fornendo un rendimento all’altezza. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la scelta della società è fatta: puntare su André Onana per il post-Handanovic. Il portiere dell’Ajax, che fra poco più di un mese completerà di scontare la squalifica per doping, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Ha altre proposte sul tavolo, ma l’Inter è quella più concreta. Smentite le voci su Bernd Leno dell’Arsenal, circolate in giornata (vedi articolo). Per Handanovic sarà dunque l’ultima stagione da titolare, e anche il suo contratto scadrà fra nove mesi esatti.