Il post-Handanovic per l’Inter vede un’opzione in meno: rinnova un big

Handanovic ha detto in conferenza stampa di non sentirsi né vicino al ritiro, né di lasciare l’Inter (vedi articolo). Uno dei possibili successori del portiere sloveno, segnalato negli scorsi giorni (vedi articolo), si è oltretutto tolto dalla lista: ter Stegen ha rinnovato col Barcellona.

NIENTE SOSTITUTO DI HANDANOVIC PER L’INTER – “Il Barcellona e i giocatori della prima squadra Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet e Frenkie de Jong hanno raggiunto un accordo per il rinnovo dei rispettivi contratti. Questi accordi sono arrivati dopo settimane di trattative e includono un’adeguazione salariale temporale, date le attuali circostanze derivate dalla crisi provocata dal Coronavirus. Per ter Stegen contratto rinnovato sino al 30 giugno 2025, con clausola rescissoria da cinquecento milioni di euro. Il portiere tedesco, in questo modo, raggiungerà e supererà i dieci anni di permanenza in blaugrana. Al momento conta duecentotrentasei partite come giocatore del Barcellona”.

Fonte: sito ufficiale Barcellona