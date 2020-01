Pompetti va al Pisa, nuove conferme. Inter, domani si chiude: la formula

Pompetti pronto a una nuova esperienza per valorizzare le sue qualità. Dopo i mesi difficili alla Sampdoria, il centrocampista ripartirà con ogni probabilità dal Pisa (leggi la notizia di giornata). Di seguito le novità degli ultimi minuti e i dettagli sulla trattativa con l’Inter, riportate da “Tuttomercatoweb”

AFFARE DELLE ULTIME ORE – Marco Pompetti ha dimostrato in diverse occasioni le sue qualità con la Primavera dell’Inter. Il calciatore, però, non è riuscito a trovare spazio con la Sampdoria. Dopo essere tornato in nerazzurro, per il centrocampista sono pronte ad aprirsi le porte del Pisa. Conferme sull’affare: domani si chiuderà l’accordo per un prestito. Riuscirà ad imporsi da subito in Serie B?