Polito (ds Bari): «Mi aspettavo più da Salcedo. Ora Esposito, subito chiari con lui»

Ciro Polito, Direttore Sportivo del Bari, in conferenza stampa fa il punto della situazione mercato tra acquisti e mercato, in particolare con l’arrivo di Sebastiano Esposito e la cessione di Eddie Salcedo.

ACQUISTI E CESSIONI – Ciro Polito ha parlato così di Esposito e l’addio di Salcedo: «Il Bari ha un giusto mix di calciatori giovani ed esperti. Esposito con qualche errore commesso si è messo addosso un’etichetta che rischia di portarsi per tutta la carriera. Prima di prenderlo è stato qui a Bari, nei miei uffici: gli ho detto che qui non c’è spazio per le teste calde. Ho deciso di prenderlo, è un giocatore che può regalare qualcosa a questo Bari. Si è presentato con un gol ma questo è solo un biglietto di presentazione. Da Salcedo, invece, mi sarei aspettato di più. Mi ha chiesto di giocare di più, ma abbiamo trovato un altro giovane attaccante al suo posto».