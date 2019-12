Politano via dall’Inter? Ha salutato tutti dopo il Genoa, scelta squadra! – SI

Politano potrebbe essere arrivato alla fine della sua esperienza all’Inter, un anno e mezzo dopo l’arrivo dal Sassuolo. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, in chiusura di “Monday Night” su Sportitalia, l’attaccante ha già comunicato la sua prossima destinazione sabato sera, dopo la partita col Genoa. Su di lui si è parlato di tante squadre negli ultimi giorni (vedi articolo).

TUTTO FATTO? – Michele Criscitiello non ha alcun dubbio su un trasferimento che dovrebbe concretizzarsi nel mercato di gennaio: «Sabato sera, dopo Inter-Genoa, Matteo Politano ha cenato in un noto ristorante nel centro di Milano. Ha salutato tutti e detto “Me ne vado al Napoli“. Nel frattempo Napoli e Inter stanno trattando per lo scambio con Fernando Llorente. Al Napoli e a Gennaro Gattuso andrebbe bene lasciare Llorente e prendere Politano, che il sì al Napoli l’ha dato. Per Llorente è stato detto sì, ma il problema è che l’Inter vorrebbe qualcosa di più. Questo qualcosa in più sarebbe Allan».