Politano torna all’Inter e rispunta l’ipotesi Milan – TS

“Tuttosport” scrive che Politano ora che è rientrato all’Inter potrebbe tornare nei radar di mercato del Milan.

RITORNO DI FIAMMA – Fra Under e Dani Olmo, riecco Politano. L’esterno dell’Inter, fallito lo scambio con Spinazzola, è tornato nerazzurro. Le pretendenti non mancano, ma l’ipotesi che ora il Milan torni a pensare a lui come alternativa a Under non è da scartare. Anche perché la Roma non è contenta del rendimento del turco, ma avendo perso Zaniolo, voleva inserire Politano in più nel proprio organico, dunque non sarà semplice portare via Under. Una soluzione rimane uno scambio con Suso e conguaglio, ma a Roma al momento sembrano avere altre idee. E per questo Politano – che sogna anche la Roma, piaceva alla Fiorentina e potrebbe tornare di moda per il Napoli – potrebbe riaccendere le attenzioni rossonere.