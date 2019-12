Politano ‘tesoro’ Inter: due opzioni per la cessione a gennaio – TS

Secondo “Tuttosport”, Matteo Politano è il giocatore (insieme a Gabigol), con cui l’Inter punta a monetizzare nel mercato di gennaio. Le opzioni più probabili per la sua partenza sono due: Atalanta o Fiorentina.

IN PARTENZA – Matteo Politano, insieme a Gabigol, è il giocatore con cui l’Inter punta a monetizzare nel mercato di gennaio. Fuori dai piani di Antonio Conte non tanto per demeriti tecnici, quanto per le sue difficoltà ad adattarsi al 3-5-2, il 26enne ex Sassuolo resta un jolly che fa gola a diverse squadre della Serie A. L’opzione di uno scambio con il Napoli che porterebbe Fernando Llorente in nerazzurro è in stand-by e potrebbe essere ripresa soltanto a fine mercato: la volontà infatti è quella di riuscire a monetizzare dalla sua cessione.

DOPPIA OPZIONE – Le due opzioni portano al momento ad Atalanta e Fiorentina. Nel primo caso sarebbe una contropartita importante per abbassare il costo del cartellino di Dejan Kulusevski, grande obiettivo dell’Inter. Nel secondo caso, il giocatore andrebbe a ritrovare Beppe Iachini che lo aveva lanciato ai tempi del Sassuolo. E in futuro i nerazzurri potrebbero ottenere una corsia preferenziale per arrivare a Gaetano Castrovilli. Tra le altre squadre interessate all’ex Sassuolo ci sono anche Parma, Sampdoria e Genoa, ma sono piste più difficilmente percorribili.