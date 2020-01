Politano, svolta Milan! Il giocatore accetta, ora si tratta con l’Inter – Sky

Politano può passare dall’Inter al Milan, questa la notizia di serata di Gianluca Di Marzio nell’apertura della seconda puntata della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”

ALTRA SPONDA DEL NAVIGLIO – Così Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport: «C’è una svolta a sorpresa per il mercato del Milan, non solo su un difensore ma anche un attaccante esterno. Il Milan è su Matteo Politano dell’Inter, vuole Politano e ha incontrato oggi gli agenti Davide Lippi e Luca Pennacchi. Nonostante le smentite a noi risulta che si sia parlato a lungo con Boban, Massara e Maldini incassando la volontà e la disponibilità del giocatore a cambiare squadra di Milano. All’Inter gioca poco e niente. Anche dal punto di vista del contratto non ci sarebbero problemi, adesso ci sarà da trattare tra le due società».