Politano-Spinazzola, oggi decisione: l’Inter ha un piano B – Sky

Inter e Roma continuano a discutere sullo scambio Politano-Spinazzola. Oggi sarà presa una decisione definitiva, ma l’Inter ha pronto un piano B se dovesse sfumare l’accordo

IL PIANO B – Politano-Spinazzola è uno scambio ancora in bilico. Inter e Roma continuano a discutere, oggi si prenderà una decisione definitiva ma l’Inter pensa a un’alternativa. Il punto di Fabrizio Romano per Sky Sport «Ci sono stati diversi ostacoli, i due giocatori sono ancora uno a Roma l’altro a Milano in attesa di novità. L’operazione era nata come due scambi definitivi poi l’Inter ha chiesto di cambiare le condizioni da prestito con obbligo a prestito con diritto e la Roma non ci è stata. Ieri ci sono stati momenti di tensione poi nel pomeriggio si è trovata un’intesa da definire nei dettagli per un prestito con obbligo vincolato alle presenze. Il numero sulle presenze è accordato, 15, bisogna ragionare sul minutaggio su cui serve l’accordo totale e oggi bisogna prendere una decisione definitiva. Dovesse saltare tutto l’Inter ha un piano B, si ragiona su Victor Moses, giocatore che con Conte al Chelsea ha avuto un rendimento mai avuto in carriera. Ora è in prestito al Fenerbahçe ma è pronto a rispondere alla chiamata dell’Inter che pensa a lui solo se sfumasse lo scambio Politano-Spinazzola».