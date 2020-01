Politano-Spinazzola, ecco cosa ha permesso uno scambio cosÃ¬ rapido – TS

Politano-Spinazzola, ecco cosa ha permesso uno scambio così rapido – TS

“Tuttosport” spiega che alla base dello scambio lampo tra Inter e Roma tra Politano e Spinazzola c’è un motivo preciso.

STESSO AGENTE – Lo scambio tra Inter e Roma che coinvolge Politano e Spinazzola è stato una trattativa-lampo agevolata dal fatto che entrambi hanno lo stesso agente, Davide Lippi. Poi chiaramente dalle esigenze delle due società. L’ultimo indizio sulla chiusura? La mancata convocazione dell’esterno per la gara di Coppa Italia di ieri sera).

CONTI A POSTO – La Roma, infatti, era alla ricerca di un esterno offensivo dopo il ko di Za- niolo. L’Inter di un laterale mancino per il 3-5-2 di Conte. Sono entrambi classe ’93: Spinazzola (arrivato incredibilmente alla decima squadra diversa in 9 stagioni) era stato acquistato in estate dalla Juventus per 29,5 milioni con un contratto sino al 2023. La Roma cedendolo a 27,5 milioni non effettuerà plusvalenza ma risparmierà sull’ingaggio visto che il difensore guada- gna 500mila euro in più. L’Inter, che ha riscattato l’esterno offensivo dal Sassuolo quest’anno per 20,706 milioni, dopo averne sborsati 5 per il prestito l’anno precedente, otterrà nell’ammortamento finale una plusvalenza di 6,5 milioni.