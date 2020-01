Politano-Spinazzola ancora in piedi. Attaccante ancora a Roma: il motivo

È bloccato lo scambio tra Inter e Roma con protagonisti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola (QUI le parole dell’esterno giallorosso al rientro). Ecco le ultime secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”

SITUAZIONE – «Politano non è ancora tornato a Milano perché oggi aveva degli impegni personali a Roma. Nelle prossime ore tornerà. La trattativa è ancora in piedi nonostante il brusco stop, ma i due giocatori non potevano rimanere fermi. Viste le cifre in ballo in questa trattativa la differenza tra il dover considerare una presenza anche un minuto o solo quella da titolare ha fatto la differenza».