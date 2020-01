Politano-Spinazzola a passi spediti, rebus sulla formula

Sempre più vicino lo scambio tra Inter e Roma riguardante Politano e Spinazzola. Un dubbio da chiarire in giornata è sulla formula del trasferimento

REBUS FORMULA – Il punto di Alessandro Sugoni di Sky Sport sullo scambio tra Inter e Roma che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con Politano a Roma e Spinazzola in nerazzurro: «Ci avviciniamo molto, a passi spediti, con piccoli segnali che vanno verso la stessa conclusione. Politano stasera non ci sarà nella partita di Coppa Italia dell’Inter ed è un ulteriore segnale. Ci sono pochi dettagli da sistemare come la diversità di ingaggio tra i due, Spinazzola prende un po’ di più, ma i giocatori a bilancio hanno un valore simile. Poi entrambi hanno gli stessi agenti. Cercheremo di capire con quale formula precisa verrà fatto il trasferimento, oggi però può essere il giorno della chiusura. Una volta uscito Politano sembra essere automatico l’ingresso di Giroud, mancano pochi dettagli, ma il giocatore si è già promesso a Conte».